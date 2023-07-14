Rum Meclisi Genel Kurulu Orhan Hüseyin Derviş’e tazminat ödenmesini onayladı

Kıbrıs Türk asıllı Amerikan vatandaşı Orhan Hüseyin Derviş’in Limasol’daki malının Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılması, tazminat ve mahkeme masraflarının şahsına ödenmesiyle ilgili mahkeme kararı, Rum Meclis Genel Kurulu’nda onayladı.
Karar uyarınca Derviş’e “Kıbrıs Türk Malları Fonu”ndan 345 bin Euro tazminat ödenecek, Limasol’daki malı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılarak şahsına devredilecek, 310 bin Euro ve 22 Temmuz 2022’dan bugüne yüzde 2 yasal faizi ve 20 bin 110 Euro dava masrafı olmak üzere toplam 345 bin Euro ödenecek.