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Rum Meclisi'nde Almanya ve Fransa benzeri karar tasarısı

Rum Meclisi'nde Almanya ve Fransa benzeri karar tasarısı
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EDEK partisi, Almanya ve Fransa parlamentolarında Türkiye’ye yönelik silah ambargosu ve “Bozkurtlar” isimli hareketin yasaklanması konusunda alınan kararlar temelinde hazırladığı iki karar tasarısını Rum Meclisi’ne sundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre EDEK’in karar tasarılarında, Türkiye’nin Alman malı “Leopard” tanklarının KKTC’de kullanımının yasaklanması ve “Bozkurtlar” hareketinin faaliyetlerinin kınanması istemi yer alıyor.

Gazete, tasarıların bugün Rum Meclisi’nde görüşüleceğini de belirtti.

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