Rum Meclisinin web sitesine Türk hacker saldırısı iddiası yalanlandı

Rum Meclisinin resmî web sitesine önceki gün “Türk hacker tarafından siber saldırıda bulunulduğu” yolunda dünkü Rum basınında yer alan iddia yalanlandı, sıkıntının teknik arızadan kaynaklandığı açıklandı.

Alihtia’nın haberine göre, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, meclis web sitesine siber saldırıda bulunulduğunun kanıtlanmadığını, sorunun teknik arıza kaynaklı olduğunu açıkladı.

Kokkinos, Rum Meclisinden yapılan açıklamada Türk hacker’e atıf yapılmasını “talihsiz bir açıklama” diye niteleyerek, yetkililer tarafından yapılan incelemede siber saldırı bağlantısı saptanmadığını kaydetti.

Bunların kamuoyu önünde tartışılmaması gereken şeyler olduğuna işaret eden Kokkinos, “önemli olan siber saldırılarla başa çıkılabilmesi ve saldırıların başarılı olamaması için siber savunmamızdır. Gerek kötü niyetli gerekse kişinin kendi sınırlarını denemesi maksatlı siber saldırılar her gün yapılıyor” dedi.