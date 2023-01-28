Rum Merkezî Cezaevi’nde yabancı uyruklulara menfi ayrımcılık uygulandığı tescillendi

Rum Ombudsman ve İnsan Hakları Komiserinin, Rum Merkezî Cezaevi’ndeki Rum olmayan mahkûmların açık cezaevine girme olanağından mahrum bırakıldığı şikayetleri üzerine yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı raporda yabancı uyruklu mahkûmlara menfi ayrımcılık yapıldığını ortaya koydu.

Fileleftheros’un haberine göre raporda “Merkezî Cezaevi’nde hapis cezası çeken üçüncü ülke vatandaşı ve Avrupa vatandaşı yabancı uyrukluların, ikamet statülerinin zamanında belirlenmemesi nedeniyle bir dizi ayrıcalıkta Rum hükümlülere göre olumsuz muameleye maruz kaldığı” kaydedilerek bu ayrımcılık tescillenmiş oldu.

Cezaevi’nin halen yabancı uyrukluların ve Avrupalıların, tahliye olduklarında statülerinin ne olacağını zamanında öğrenemedikleri için bazı haklarından mahrum kaldıklarını kabul ettiği kaydedildi. Raporda, yabancı uyrukluların açık cezaevine girme olanağının kısıtlı olma sebebinin, Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesi tahtında istenmeyen mülteci addedilmeleri yüzünden ülkede meşru ikamet haklarının otomatikman ortadan kalkması olduğuna işaret edildi.

Komiser Cezaevi ve Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin, ilgili bütün vakaların doğru ve zamanında yönetilebilmesi için işbirliği protokolü hazırlamasını önerdi.