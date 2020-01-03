Rum Adalet Bakanlığı’nın, 2020 bütçesine de dahil ettiği bir konu olan, Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sistemi satın almayı ileriye götürmeyi planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sisteminin satın alınmasıyla, uyuşturucu, cep telefonu, silah ve başka cisimlerin, cezaevi alanına atılmasının önüne geçileceğini yazdı.