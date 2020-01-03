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Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sistemi

Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sistemi
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Rum Adalet Bakanlığı’nın, 2020 bütçesine de dahil ettiği bir konu olan, Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sistemi satın almayı ileriye götürmeyi planladığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ne anti-drone sisteminin satın alınmasıyla, uyuşturucu, cep telefonu, silah ve başka cisimlerin, cezaevi alanına atılmasının önüne geçileceğini yazdı. 

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