Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm açıkladı

Rum Meteoroloji Dairesi bugün saat 13.00’den saat 17.00’ye kadar aşırı yüksek sıcaklıklar için sarı alarm uyarısında bulundu.



En yüksek sıcaklığın iç bölgelerde 40 ve yüksek dağlık bölgelerde 33 dereceye ulaşması bekleniyor.



Daire, yaşlılar ve küçük çocuklar gibi nüfusun savunmasız grupları için sağlık tehlikesi uyarısında da bulunuyor.

