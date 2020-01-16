Rum Milletvekilleri, Türkiye'nin faaliyetlerini şikayet etti

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum milletvekilleri Lefteris Hristoforu, Lukas Furlas ve Kostas Mavridis’in, Doğu Akdeniz’deki “Türk kışkırtıcılığı” ile Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerini AP’a şikayet ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristoforu’nun AB’nin Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell’a, AB’nin Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası oluşturulana kadar AB üyesi ülkelerin egemenliğinin korunmasını amaçlayan bir öneri sunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası raporunun AP’da görüşülmesi sırasında konuşma yapan Hristoforu, AB üyesi ülkelerin dayanışma çerçevesinde, komplolara ve egemenlik ihlallerine karşı tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Habere göre Hristoforu, AB’nin güvenlik ve savunmayla ilgili ortak bir politikasının olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna vurgu yaparak, eğer bu politika olsaydı, Türkiye’nin Suriye, Libya ve Kıbrıs’ı “işgal etme”; Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni istila etme” ve AB ülkelerini “tehdit etme” fırsatı bulamayacağını iddia etti.

Furlas ise Türkiye’nin Libya’ya ayak bastığını ve kendilerinin buna nasıl tepki vereceklerini bilemediklerini, yalnızca izlediklerini söyledi.

Habere göre, Furlas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu anda Avrupa’da “ne isterse yaptığını” ifade etti.

Mavridis ise, Doğu Akdeniz’deki sorunun “Türk- yeni Osmanlı yayılmacılığı” olduğunu öne sürdü ve Akdeniz’deki Türk yayılmacılığına son verilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRK UÇAKLARININ EGE ÜZERİNDE İHLAL REKORU KIRDIĞI İDDİASI

Bu arada gazete, bir diğer haberinde de Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde “ihlal rekoru kırdığı” iddiasına yer verdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Salı günü Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde 27 kez uçtuğu belirtildi.