Rum Milli Muhafız Ordusundan askeri tatbikat

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), 20-22 Ekim tarihleri arasında Larnaka’da bulunan “Kalo Horio” atış alanında bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Politis ve diğer gazeteler, RMMO’dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerinde, “Ateşli Ok 2020” (Pirinos Velos 2020) ismini taşıyan tatbikatın “Kalo Horio” atış alanında dün gerçekleştirilen son bölümünde RMMO askerlerinin gerçekçi ve hızlı şekilde eğitiminin amaçlandığını duyurdu.



Habere göre, söz konusu tatbikatta, “T-80 ve TOMA BMP tankları, 150 mm taşınabilir top, AMX-13F3 topları, Gazelle helikopterleri” gibi birçok askeri ekipman kullanıldı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis yaptığı açıklamada, RMMO’nun operasyonel düzeyinin sürekli arttırılmasının birincil hedefleri olduğunu belirterek, tatbikatta görev alanları kutladı.

RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis ise, tatbikatın başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Fileleftheros gazetesi ise, söz konusu tatbikata Yunanistan’dan milislerin de katıldıklarını belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, RMMO tatbikatlarının Korona virüs önlemleri çerçevesinde 9 Kasım tarihine kadar ertelendiğinin duyurulduğunu aktardı.