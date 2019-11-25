Rum Müsteşar: "Türk tarafı, Anastasiades'in iyi niyetine ve çözüm kararlılığına yanıt vermeli"

Rum Başkanlığı Müsteşarı Photis Photiou, Türk tarafına, Nicos Anastasiades’in iyi niyetine ve Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulma kararlılığına yanıt vermesi çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in ı Anastasiades ve Akıncı’yla Berlin’de bir araya gelmesinden önce pazar günü açıklamalarda bulunan Photiou, Kıbrıs sürecinde bir sonraki adımların bu toplantıda kararlaştırılacağına dikkat çekerek BM gözetiminde müzakerelerin başlamasına götürecek çabaların sonuç vermesini beklediklerini söyledi.



Photis Photiou, Türk tarafının aşırı görüşlerinden vazgeçmesi, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki ve tellerle çevrili Maraş’taki yasa dışı olduüğunu iddia ettiği faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.