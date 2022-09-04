Rum müzakereci: "Bugünkü olgularla Kıbrıs sorununda beklenti yok"

Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau, bugünkü olgularla Kıbrıs sorununda beklentinin olmadığını ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıslı Rum müzakereci Menelau, genel olarak Kıbrıs sorunuyla alakalı soruları yanıtladı.

Kıbrıs sorununda herhangi bir hareketliliğin yaşanmaması, Kıbrıs Türk tarafının çözüm zeminini değiştirmek istemesi gibi olguların hatırlatılması ve diyaloğun yeniden başlaması olanağının bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Menelau, Kıbrıs Türk ve Türk tarafının pozisyonları nedeniyle durumların oldukça zor olduğunu savundu.

Menelau, önlerindeki olgulara bağlı olarak olumlu beklentilere yönelik çerçevenin bulunmadığını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerinin de, BM kararları zemininde diyaloğun yeniden başlaması için üstlendikleri inisiyatifleri ve çabaları yoğunlaştırmaları gerektiğini belirten Menelau, meydan okumalar, ihlaller ve gerilim çabaları karşısında caydırıcı olarak hareket etmek için BM kararlarının öngördüğü çözüm zeminin, müzakerelerin kazanımlarının korunması ayrıca çözüm için perspektiflerin yeniden canlandırılması önkoşullarının yeniden yaratılması için kendilerine bağlı olan dereceye kadar baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

BM, AB ve uluslararası toplumdan bu gidişat için özlü bir faaliyetin gözlemlenmediğinin sorulması üzerine Menelau, herhangi bir faaliyetin yapılmadığını söyleyemeyeceğini, en azından çözüm zemini için verilen ve müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğine yönelik mesajların bu gidişat için olduğunu ifade etti.