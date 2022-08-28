Rum Müzakereci Menelau: “Önerilerin tümünü tartışmaya hazırız”

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi önerileri ile Kıbrıs Türk tarafının önerilerini, yeniden birleşme hedefine hizmet etmesi ve BM kararlarında öngörülen çözüm zeminine uygun olması kaydıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Menelau, hafta içinde Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ile yaz tatili sonrası ilk görüşmelerini yaptıklarını ve görüşmede, genel durum değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.

Habere göre Menelau, Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili mevcut aşamada herhangi bir gelişme olmadığını kaydederken, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafının GYÖ’lerine verdiği yanıt ve karşı önerilerinin içeriği göz önünde bulundurulduğunda beklentilerin sınırlı olduğunu; ancak çabaların devam edeceğini belirtti.

Menelau, böyle bir ortamda inisiyatif alarak müzakerelerin yeniden canlanması için çaba gösterme, önkoşulların oluşturulabilmesine yönelik çalışma ve zemin hazırlığı için en kısa zamanda uygun ortamı inşa etmenin önemli olduğuna işaret etti.

Maraş’ta ve deniz bölgelerindeki "yasadışı eylemler ile ihlaller" olduğunu öne sürerek bunlar karşısında önleyici olmak gerektiğine vurgu yapan Menelau, müzakere müktesebatını korumak ve BM kararlarında öngörülen çerçeveden sapacak her türlü çabayı önlemek gerektiğini ifade etti.