Rum ordusunda Covid 19 alarmı

3 covit-19 vakası saptanması üzerine Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) alarmda bulunduğu, onlarca RMMO komutanlığının da çatısı altında olduğu Rum Savunma Bakanlığı’nda ve Stavrovuni’deki RMMO birliğinde görev yapan subay ve askere test yapıldığı haber verildi.

Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO komutanlığının aynı alanda yer aldığını hatırlatan Fileleftheros, RMMO komutanlığındaki bir subayda covit-19 saptanmasının ardından, RMMO komutanlığını devralacak Korgeneral Dimokritos Zervakis ve eşine ve Savunma Bakanı Savvas Angelidis’e test yapıldığını, sonuçların negatif çıktığını yazdı.

Habere göre RMMO komutanlığı görev devir-teslimi için bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılması planlanan törenin, covit-19 önlemler gereği kısa ve düşük katılımlı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Devir teslim töreninin 20 Mart’ta Stavrovuni’deki birlikte yapılması planlanmıştı ancak bu birliğin, bir subayda covit-19 saptanması nedeniyle karantinaya alınması nedeniyle tören bugüne ve Rum Başkanlık Sarayı’na alındı.

Gazete biri, RMMO komutanlığında görev yapan ve kısa süre önce Atina’dan Güney’e giden bir subayda ile ve ailesinden kişiler İngiltere’den dönen Stavrovuni’deki birlikte görev yapan bir subaydan sonra dün yine Stavrovuni’deki birlikten bir kişide daha da covit-19 saptandığını, RMMO’daki toplam vaka sayısının 3’e çıktığını kaydetti. RMMO’nun Kliru’daki birliğinde görev yapan subayın covit-19 testinin ise negatif çıktığı belirtildi

Haberde Komutanlıkta görev yapan subayın Savunma Bakanı Angelidis ile birkaç toplantıya katılmış olması nedeniyle Angelidis’e de test yapıldığı, sonuç negatif çıkmış olmasına rağmen Angelidis’in evinde tecritte bulunduğu da belirtildi.