Rum Polis Basın Sözcüsü kara kapılarının grevden etkilenmeyeceğini açıkladı

Güney Kıbrıs’ta yarın 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek uyarı grevinden, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarının işleyişinin etkilenmeyeceği bildirildi.

Ant1 ve Sigma’ya göre Rum Polis Basın Sözcüsü, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, polislerin görev yerlerinde olacağını, İçişleri Bakanlığı Nüfus Dairesi memurlarının ve gümrük görevlilerinin de kontrol noktalarındaki görevleri başında bulunacağını söyledi.

Polis Basın Sözcüsü, kara kapılarının normal işleyişine devam edeceğini, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun giderileceğini sözlerine ekledi.

Daha önce Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada sendikal örgütlenmesi güçlü olan bütün yerlerde uygulanacak grevden KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki "kara kapılarının da etkileneceğini" söylemişti.