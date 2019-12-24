Rum polisi aleyhinde 287 şikayet

Rum polisi aleyhinde 2018 yılında 287 şikayet yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in, polisle ilgili 2018 yılı raporunu açıkladığını ve şikayetlerde yüzde 23’lük artış görüldüğünü söylediğini yazdı.

Haberde, en çok şikayetin, polisin vatandaşa kötü muamelesi, insan haklarını ihlal etmesi ve polis içerisindeki bozulmaya yönelik yapıldığı kaydedildi.