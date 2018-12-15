Rum Polisi güvenlik önlemlerini arttırdı

Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomos, yaklaşan Noel yortusu ve yılbaşı sebebiyle havaalanları ve belirli noktalarda yaşanan yoğunluk yanında Strazburg’daki terör olayları sebebiyle güvenlik önlemlerini arttırdıklarını açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre, Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomos, güvenlik önlemlerinin tüm yıl mevcut olduğunu ancak içerisinde bulunduğumuz günlerde, makul sebeplerden ötürü önlemlerin arttırıldığını açıkladı.

Hrisostomos, olası bir terör saldırısına dair herhangi bir bilgi bulunmadığının da altını çizerek önlemlerin havaalanları ve kalabalık yerlerde yoğunlaştırılacağını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 09:28