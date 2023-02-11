Rum polisi KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçmayı planladığı ihbarı aldığı cinayet zanlısını arıyor

Rum polisinin geçen Pazar günü 21 yaşındaki Suriyelinin öldürülmesi ile ilgili aranan bir şahsın KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçmasını engellemek için araştırma ve önlem almaya çalıştığı bildirildi.

Fileleftheros ve Alithia Rum polisi, Pazar günkü cinayetin sanığı olarak aranan 22 yaşındaki kişinin KKTC’ye ve buradan da deprem dolayısıyla oluşan durumdan yararlanarak Türkiye’ye kaçmak üzere geçen Çarşamba gecesi 36 yaşındaki bir kadının Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinde saklandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine evi arayan polis zanlıya ait çeşitli kıyafet yanında çöpe atılmış, üzerinde kan izi bulunan bir fanila tespit etti.

36 yaşındaki kadının zanlıyı evinde sakladığını itiraf ettiğini ve mahkemeden hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını belirten gazete polisin, cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu ihbar edilen ikinci bir kişiyi ve cinayet silahını arıyor.

Haberde zanlının KKTC’ye ulaşmasını engellemek için ne gibi önlemler alındığına dair bilgi verilmedi ancak Alithia aranan "Osama Aldheis" isimli Suriyeli şahsın basına dağıtılan fotoğrafını yayımladı