Rum polisi KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçmayı planladığı ihbarı aldığı cinayet zanlısını arıyor

Rum polisinin geçen Pazar günü 21 yaşındaki Suriyelinin öldürülmesi ile ilgili aranan bir şahsın KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçmasını engellemek için araştırma ve önlem almaya çalıştığı bildirildi.
36 yaşındaki kadının zanlıyı evinde sakladığını itiraf ettiğini ve mahkemeden hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını belirten gazete polisin, cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu ihbar edilen ikinci bir kişiyi ve cinayet silahını arıyor.
Haberde zanlının KKTC’ye ulaşmasını engellemek için ne gibi önlemler alındığına dair bilgi verilmedi ancak Alithia aranan "Osama Aldheis" isimli Suriyeli şahsın basına dağıtılan fotoğrafını yayımladı