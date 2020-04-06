Rum Polisinden denetimler

Rum Polis Müdürlüğü basın sözcüsü, polisin Covid-19 ile ilgili yasaları yerine getirme ve talimatları uygulama amacıyla denetlemelerde bulunmaya devam ettiğini; polis memurlarının 5 Nisan tarihinden 6 Nisan sabah saatlerine kadar toplam 3.867 kontrol gerçekleştirdiğini ve toplam 126 ceza kesildiğini söyledi.



Rum Polisi, bu arada denetimler çerçevesinde pazar günü saat 18.00’den pazartesi günü sabah saat 06.00’a kadar 824 yer ve binada kontrol yapıldığını ve her hangi bir ceza kesilmediğini duyurdu.