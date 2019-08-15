Rum Polisinden kaybolan şahıslar ile ilgili yeni taktik

Rum polisinin, kaybolan şahıslarda son zamanlarda meydana gelen artış nedeniyle “taktik değiştirdiği” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, kayıp kişileri sosyal medyada ve kamuoyuyla paylaştığı fotoğraflarla aradığını; ancak üçüncü ülke vatandaşı ev hizmetlileri ve çocuk kayıplar konusunda daha hassas davrandığını yazdı.

Haberde, Rum polisi bünyesinde kayıp kişileri araştırmak için ayrı bir ekip kurulduğu; çocuk kayıplar içinse “uyarı” yayınlanarak sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışıldığı belirtildi.