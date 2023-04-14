Rum polisinden Yunan kupasıyla ilgili açıklama

Rum polisi, Yunan Futbol Federasyonu’nun (EPO) kupa maçının Güney Kıbrıs’taki “GSP” stadyumunda oynanması talebinin reddedilmesi konusunda açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada Yunan Futbol Federasyonu’nun talebinin reddedilmesi kararının net bir şekilde polise ait olduğunu ifade etti.

Habere göre Andreu, bu kararın, takım taraftarlarının, Güney Kıbrıs’a gelmesinden dolayı oluşacak tehlike nedeniyle alındığını belirtti.

Bu konun polisi yoğun şekilde meşgul edeceğini belirten Andreu, Yunan polisinden elde ettikleri bilgilerden, kupa maçının Güney Kıbrıs’ta oynanmasının, düzenin korunması ve vatandaşların güvenliği açısından tehlikeye gebe olduğu yönünde değerlendirmeye sahip olduklarını ifade etti.

Andreu, konunun sadece GSP stadı içerisindeki düzenin korunması olmadığını, maçın oynandığı sırada saha içerisindeki ve dışındaki güvenlikle de alakalı olduğuna dikkati çekti.