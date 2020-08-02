Rum Profesörden yaygın enfeksiyon uyarısı

Güneyde Kıbrıs Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji Profesörü Leontios Kostrikis, cuma günü koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla açıklanan yeni tedbirlere uyulmaması durumunda, yakın gelecekte yaygın enfeksiyonlar yaşanacağı uyarısında bulundu. Profesör, insanların yeni önlemlerin arkasındaki felsefeyi kavramaları ve bunları tam olarak uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Rum Sağlık Bakanlığı'nın bilim ekibinin bir üyesi olan Profesör Kostrikis, cuma günü açıklanan 25 vaka ile ilgili olarak bu sayının “şüphesiz çok yüksek” olduğunu söyledi. Ancak, insanları gece yarısından bu yana yürürlükte olan yeni tedbirlerin etkilerini görmek için üç veya dört gün daha sabırlı olmaya çağırdı. Profesör, tedbirlerin son birkaç gün içinde özellikle Limasol'da yaşanan gelişmelere son vereceğini ümit ettiğini belirtti.

Moleküler Biyoloji Profesörü, ayrıca virüsün yayıldığı birçok aktif noktanın olduğunu ve yerel enfeksiyonların kapsamını haritalamak için Limasol'da yapılan rastgele testlerin sonuçlarına işaret ettiğini söyledi.

İkinci bir dalganın arifesinde olup olunmadığı veya yeniden dirilişe tanık olup olunmadığı sorulduğunda, Profesör Kostrikis kişisel değerlendirmesinin Limasol'da enfeksiyonların daha da büyüdüğü bir artış olduğunu söyledi. “Görünüşe göre altıdan fazla enfeksiyon zinciri olan birçok vaka var” diye ekledi.

Limasol'da eğer alan daha fazla vaka üretmesi durumunda muhtemel bir karantinanın olasılığı hakkındaki bir soruya Profesör Kostrikis, bu olasılığın masaya getirilmesine rağmen tartışılmadığını söyledi. Ve “Bu bir çözüm, ancak bugün için tercih edeceğimiz olası çözümler arasında değil” yanıtını verdi.