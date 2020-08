Rum Sağlık Bakanlığı yolcu gemilerinde kontrollerle ilgili güncellemede bulundu

Rum Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü basında çıkan haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada yolcu gemilerinde yapılan kontroller konusunda güncellemede bulundu.

A kategorisinde bulunan ülkelerden Güney Kıbrıs marinalarına gemilerin gelmesiyle Rum Sağlık Bakanlığı teftiş memurlarının yerinde yolcuların sıcaklıklarını ölçtüğünü ve daha başka sağlık sorunları olması durumunda tıbbi geçmişlerini kaydettiğini duyurdu.



Gemilerin B kategorisinde bulunan ülkelerden gelmesi durumunda, Rum Sağlık Bakanlığı’nın yerinde sıcaklık ölçümü yaptığı, olumsuz PCR testi kontrolleri gerçekleştirerek tıbbi geçmişin kayıt altına alındığı belirtildi.



Gemi yolcularının testleri Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirebilecek kategoriden olmaları durumunda, marina/gemi yöneticisi örnek testler için özel laboratuvara haber veriyor. Rum Sağlık Bakanlığı, test sonuçlar çıkana kadar kişiler gemide tecritte kalıyor Sağlık çalışanı tarafından yerinde kontrol ediliyor.

C kategorisinden gelen yolcuların Kıbrıs vatandaşı olması ya da daimi ikametlerinin Kıbrıs’ta olması ya da özel komisyon tarafından verilen özel bir izne sahip olmaları gerekiyor. Bu durumda yine, geminin limana varışıyla Rum Sağlık Bakanlığı çalışanı yerinde olumsuz PCR testi kontrolünde bulunarak yolcunun sağlık geçmişini kayıt altına alıyor.



Bu durumda söz konusu gemi yolcuları Güney Kıbrıs vatandaşı olarak testleri Güney Kıbrıs’ta da yaptırma hakkına sahip olabiliyor ve özel laboratuvar, yine yerinde örnek testi için alana gidiyor. Devamla sağlık çalışanı, geminin C kategorisi ülkeden ayrılış tarihini kaydederek bu kişilerin kaç gün tecrit altında kalmasıyla ilgili olarak Marina yöneticilerini yazılı olarak bilgilendiriyor.



C kategorisinden gelen gemiler ayrıca yolcuların karantina süresi bitene kadar marinada özel bir alana taşınıyor. Eğer yolcuların sürekli ikamet adresleri Kıbrıs’ta ise o zaman karantina süresini evlerinde geçirebiliyorlar.



Son olarak, Rum Sağlık Bakanlığı’nın yolcuların sağlık kontrollerinden sorumlu olduğu ve diğer ruhsat/belgeler ve yolcuların gözetiminin diğer bakanlıkların yetkisi altında olduğu belirtiliyor.