Rum Savunma Bakanı: “Haklarımızı bütün uluslararası mercilerde savunmaya devam edeceğiz”

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi.

Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi.

Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.