Rum Savunma Bakanı: “Haklarımızı bütün uluslararası mercilerde savunmaya devam edeceğiz”

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi.
Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi.
Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.