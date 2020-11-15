Rum Savunma Bakanı kendini izole etti

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi ile temas ettiği için kendini evinde izole etti.

Alihtia’nın haberine göre Petridis, kısa süre önce Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden savunma heyetindeki bir yetkilinin, Yunanistan’a dönüşünde yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine kendini evinde izole etti, çalışmalarını bu şekilde sürdürecek.

Petridis durumu kişisel Twitter hesabından duyururken, Yunan Millî Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da kişisel Twitter hesabından, yakın çevresinden bir kişinin testi pozitif çıktığı için kendini izole ettiğini açıkladı.

LİMASOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aynı gazete artan vakalar nedeniyle kısa süre önce karantinaya alınan Limasol’da dün gece yüzlerce kişinin protesto eylemi yaptığını yazdı.

Haberde başka detay verilmezken, Rum internet gazeteleri gece boyunca, atılan havai fişekler ve çıkarılan yangınlar ile Limasol’un savaş alanına döndüğü, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandığı ve olaylarla ilgili 23 kişinin tutuklandığı yolunda haberler geçti.