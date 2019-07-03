Rum Savunma Bakanı: "Kıbrıs bir savaş bölgesinde değil"

Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides Kıbrıs’ın ne bir savaş bölgesinde ne de Suriye krizinin ortasında bulunduğunu, pazar günü adanın Kuzeyindeki bölgeye düşen roketin münferit bir olay olduğunu söyledi.



Larnaka’da KEN Acemi Er Eğitim Kampı’nda konuşan Aggelides “Kıbrıs ne bir savaş bölgesinde ne de komşumuz Suriye’yi trajik bir şekilde etkileyen savaşın ortasında bulunuyor. Ne yazık ki bu tür münferit olaylar, Ulusal Muhafız Ordusu’nun çalışma şeklini değiştiremez. Ordu adayı koruyacak gerekli sistemlere sahiptir” dedi.



Savunma Bakanı Savvas Aggelides devamla, Hükümetin dost komşu ülkelerle temas içinde olduğunu ve roketin düştüğü alanının Güney Kıbrıs'ın kontrolü altında olmaması nedeniyle roketle ilgili bilgileri toplayarak değerlendirdiğini ve bilgileri inceledikten sonra sonuçları açıklayacağını vurguladı ve basın mensuplarına endişe edilecek bir durum olmadığını ve bu konuda sabırlı olmaları önerisinde bulundu.



Kıbrıs’ın gelecekte benzeri bir durumu karşılayabilecek pozisyonda olup olmadığıyla ilgili bir soruya Bakan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu tür füzeleri bulmak ve imha etmek için gerekli sistemlere sahip olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” yanıtı vererek, Kıbrıs’ın tehdit altında bulunan bir ülke olmadığına ve bu nedenle sistemin hazırda bekleme durumunda olmadığına vurgu yaptı.