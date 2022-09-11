Rum Savunma Bakanı: "NATO’yla Doğrudan İletişim Halindeyiz"

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Rum basınında bugün yer alan demecinde, Güney Kıbrıs’ın şekillenmekte olan jeopolitik haritadaki rolüne, Güney Kıbrıs-NATO ilişkilerine, bölgedeki stratejik işbirliklerinin dinamiği ve perspektiflerine aynı zamanda Moskova’ya uygulanan yaptırımların ardından, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) elindeki Rus silah sistemleriyle ilgili kritik konuya değindiği haber verildi.

Simerini gazetesinde “NATO’yla Doğrudan İletişim Halindeyiz- Petridis: ABD’den İkinci El (Kullanılmış) Askeri Malzeme Ekipman Almakla İlgileniyor” başlığıyla manşette ve iç sayfada yer alan demece göre Petridis, Güney Kıbrıs’ın gelecekte Amerikan yapımı silah sistemleriyle donatılması konusundaki ciddi ihtimale atıfta bulunarak, Lefkoşa Rum kesiminin böyle bir şeyle ilgilendiğini ifade etti.

NATO’yla ilişkiler ve Kuzey Atlantik İttifakına katılım perspektifi konusunda ise, Rum Yönetiminin AB üyesi bir devlet olarak NATO’yla işbirliğini tüm alanlarda desteklediğini ifade eden Petridis, Güney Kıbrıs’ın Barış için Ortaklığa hatta NATO’ya katılımı konusunun uygun bir zamanda ve uluslararası koşullar böyle bir şeyi gelişmeyi desteklediği zaman ele alınması gerektiğine işaret etti.

Petridis demecinde, çabalarının, Güney Kıbrıs’ın Barış İçin Ortaklığa veya NATO’ya katılmamasının, politik ve operasyonel düzeyde, özellikle de AB içerisinde geliştirilen savunma inisiyatifleri çerçevesinde olumsuz bir unsur teşkil etmemesi olduğunu da vurguladı.

RMMO’nun, büyük ölçüde Rus menşeli silahlardan oluşan silah sistemleri konusunda ise Petridis, Rus menşeli silahların operasyonel olarak tam anlamda hazır durumda olduklarını, öte yandan RMMO’nun muharebe gücü ve operasyonel kabiliyetinin etkilenmemesi için, durumun gelecekte değişmemesi halinde, alternatif çözümlerin gözden geçirildiğini sözlerine ekledi.