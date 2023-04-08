Rum Savunma Bakanı Yorgallas: “ABD’den silah sistemleri satın alacağız”

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdığını hatırlatarak, bu süreyi inceleyip değerlendireceklerini ve ABD’den silah sistemleri satın alacaklarını açıkladı.

Fileleftheros’un “Amerikan Silahlarını Tanıma… Kıbrıs ve ABD Aralarındaki Savunma İşbirliğinin Bir Sonraki Aşamasına Geçiyor” başlıklı haberine göre günlüğünde yer alan bir sonraki adımın, bir grup Rum subayın belirli ABD silahlarını tanımak ve eğitimini almak üzere ABD’ye gitmesi var. Bu grup üyeleri daha sonra bu subaylar daha sonra RMMO subaylarını eğitecek.

Mihalis Yorgallas dün Sigma TV’ye yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın “savunma cephaneliğini yenilemek ve modernize etmek istedikleri için sürekli yeni silah sistemleri aldıklarını” belirterek, “Amerikan silahları alacağız, sürekli talebimiz silah ambargosunun kaldırılmasıydı. Ambargo sadece bir yıllığına kaldırıldı, bu süreyi değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini de belirten Yorgallas “Modern sistemler alacağız. Silah sistemleri olmayabilir ama başka tip destek sistemleri olacak” dedi. Yorgallas yalnız Birleşik Devletlerle değil diğer ülkelerle de istedikleri şeyin, RMMO’nun elindeki silah sistemlerinin Yunanistan’ın ve diğer bölge ülkelerinin sahip olduklarıyla uygun olması olduğunu kaydederek, “Kıbrıs silahlı kuvvetlerini ‘Batılılaştıracak’ ve standardize edecek önemli bir hareket söz konusudur” dedi.

Mihalis Yorgallas Yunanistan ile ilişkilere değinirken “Yunanistan’la iyi bir işbirliği var bu güçlendirilerek devam edecek. Çok şey söyleniyor, anlaşılacağı gibi atacağımız her adımda içeriğini açıklamayacağız” dedi, şunları ekledi:

“Panayotopulos ile anlaşmaya vardığımız en önemli şey, daimi bir iletişim, istişare ve koordinasyon kanalı oluşturmaktır. Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı’ndan, Kıbrıs Savunma Bakanlığı’ndan ve Millî Muhafız Ordusu’ndan yetkililerin günlük bazda iletişimi olacak. Çok yakında Lefkoşa’da gerçekleşecek ilk görüşmeyle başlıyoruz. Bizim ve Yunanistan’ın ortaya koyduğu bütün kritik noktaları kaydedeceğiz ve bu iş birliğini çok daha daimi ve somut çerçeveye oturtmak için çok daha stratejik bir plana başladık.”