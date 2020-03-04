banner22

 Rum Savunma Bakanı Zagreb’e gidecek

 Rum Savunma Bakanı Zagreb’e gidecek
banner32

 Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.
Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in katılacağı Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında AB Ortak Savunma ve Güvenlik konularının ele alınacağını yazdı.
Toplantının içeriğine yönelik ayrıntılara da yer veren gazete, Angeldis’in toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunarak, savunma işbirliğini ele alacağını belirtti. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿