Rum Savunma Bakanından Rusya açıklaması

Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, ABD’nin askeri eğitim programına katılmanın Rusya’yla bağlar koparma anlamına gelmediğine dikkat çekti.



Muhalefetteki AKEL’in Genel Sekreteri Andros Kyprianou ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Petrides, Bakanlığının sürekli hedefinin, ayırım yapmadan tüm dost ülkelerle işbirliği yapmak olduğunu, Kıbrıs’ın uluslararası programlara katılımının, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.



ABD askeri programının hiçbir şekilde başka ülkelerle bağların koparıldığı anlamına gelmediğine işaret eden Bakanı, “Rusya, zaman içinde mükemmel ilişkilerimizin olduğu bir ülkedir ve size temin ederim ki bu işbirliğini sona erdirmek söz konusu değildir. Sağlam ve verimli bir ortaklık bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Charalambos Petrides, Savunma Bakanı kurumunun her türlü tartışmadan uzak kalması gerektiğini belirtti.

