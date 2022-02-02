Rum Savunma Bakanından silahlanma açıklaması

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “devlet varlıklarını ve ulusal egemenliklerini korumak için RMMO’yu silah sistemleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini” belirterek, bunu yapmalarının şart olduğunu öne sürdü.

Fileleftheros’un haberine göre, Petridis, RMMO subaylarına madalya dağıtımı için düzenlenen törende, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis tarafından okunan konuşmasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini, kapalı Maraş açılımı ve Kıbrıs’taki asker varlığını gerekçe göstererek teyakkuz durumunda olmak ve silah sistemi alımlarını sürdürmek “zorunda olduklarını” savundu.

Rum yönetiminin “kabul edilemez” diye nitelediği bu durumu sonlandırmak ve Kıbrıs sorununa diplomatik yoldan çözüm bulmak hedefinde olduğunu savunan Petridis “oluşturduğumuz bölgesel ittifaklarla adamızın yükselttiğimiz jeopolitik önemini ve AB üyeliği sıfatımızı ve elimizdeki bütün imkânları kullanarak haklarımızı talep etmekten başka yol yok” ifadesini kullandı.