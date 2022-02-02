Rum Savunma Bakanından silahlanma açıklaması

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “devlet varlıklarını ve ulusal egemenliklerini korumak için RMMO’yu silah sistemleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini” belirterek, bunu yapmalarının şart olduğunu öne sürdü.
Rum yönetiminin “kabul edilemez” diye nitelediği bu durumu sonlandırmak ve Kıbrıs sorununa diplomatik yoldan çözüm bulmak hedefinde olduğunu savunan Petridis “oluşturduğumuz bölgesel ittifaklarla adamızın yükselttiğimiz jeopolitik önemini ve AB üyeliği sıfatımızı ve elimizdeki bütün imkânları kullanarak haklarımızı talep etmekten başka yol yok” ifadesini kullandı.