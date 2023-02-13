Rum siyasi parti başkanlarının ilk açıklamaları

Rum siyasi parti başkanları, dün gerçekleştirilen ikinci tur seçimde sandıktan Nikos Hristodulidis’in çıkması ve 8’inci Rum Yönetimi Başkanı olmasıyla ilgili değerlendirme açıklamaları yaptı.

Fileleftheros’a göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, sorumlu davranmak için hükümette yer almalarının gerekmediğini, “ülkenin zor zamanlarında; Kıbrıs sorununun, ekonominin, toplumsal konuların ve mülteciler meselesinin yönetilmesinde" Hristodulidis’in yanında olacaklarını belirterek “Yeni başkan ülkemizin ilerlemesinde Demokratik Seferberliği (DİSİ) yanında hesap edebilir” dedi.

Partisinin seçmenini serbest bırakma kararı aldığını hatırlatan ve Neofitu DİSİ’nin, bundan sonrası için parti tüzüğünü işleteceğini, kendisinin de parti başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos Hristodulidis’in seçilmesinde EDEK’in de imzası bulunduğunu hatırlatarak EDEK’lilerin çalışmalarının sonuç açısından belirleyici olduğunu söyledi. Hristodulidis’in seçim programının oluşturulmasında da katkıları olduğunu anımsatan Sizopulos, programda yer alanların uygulanması konusunda Hristodulidisi’in yanında olacaklarını kaydetti.

Sizopulos, yeni kurulacak hükümete tavsiye mahiyetinde, partisinin geleceğe dair önceliklerini “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet varlığının korunması, 2010’dan beri devam eden (ekonomik) kriz nedeniyle nüfusun zayıf kesiminin desteklenmesi” şeklinde sıraladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos “Hristodulidis’in seçilmesiyle birlikte siyasete yeni ahlak geldiği” görüşünü belirterek “yarından (bugün) itibaren bütçe istikrarını korumak için yeni bir savaş vermemiz gerek. Mülteciler ve Kıbrıs sorununa doğru bir çözüm talebi konularında işbirliği yapmamız gerek. Bu yeni günde DİKO yapıcı katkılarına devam edecek” ifadelerini kullandı.

DİPA Başkanı Marios Karoyan “ülkenin artık yeni bir sayfa açtığını, yarın (bugün) yeni bir döneme uyanacağını, sandıktan çıkan yetkinin modernleşmeye ve yenilenmeye götüreceğini, halkın verdiği görevin bu olduğunu” söyledi, şunları ekledi: “ Artık yolumuz ulusal uzlaşı, bütün güçler arasında siyasi işbirliğidir. İdeolojilerden uzak, daha iyi bir yarın için ortak çaba zamanıdır. DİPA Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması, vatandaşların ilerlemesi için çalışmaya devam edecek. Kıbrıs artık geleceğe gülümseyerek ve iyimser bakabilir.”

İkinci turda hiçbir adaya destek vermemeye karar veren ve seçmenini serbest bırakan Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hristodulidis’i tebrik etti.