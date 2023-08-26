Rum siyasi parti temsilcileri Dış Rumlarla Kıbrıs sorununu görüştü

Lefkoşa’nın Rum kesiminde “Kıbrıs Üniversitesi” yerleşkesinde gerçekleştirilen Dış Rumlar Kongresinin dün sabahki çalışmalarına Rum meclisinde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin katıldığı ve Kıbrıs sorunu hakkında konuştuğu bildirildi.

Fileleftheros “Parti Temsilcileri İle Dış Rumlar Milli Davanın Gidişatını Konuştu” başlıklı haberinde Dış Rumların Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Mülteciler, Dış Rum oyları, ödenek politikası, kesin dönüş yapanlar hakkındaki soruları cevaplayan siyasi parti temsilcilerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili anlattıklarından alıntılar aktardı.

Gazeteye göre DİSİ Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros, kısa süre önce Pile-Yiğitler yolunun iyileştirilmesi/genişletilmesi çalışmalarının BM Barış Gücü mensupları tarafından engellenmeye çalışılması üzerine yaşananlar başta olmak üzere Kıbrıs sorununu etkileyen benzer sorunlardan söz etti.

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis “AKEL bizi işgalden kurtaracak her çabayı desteklemek niyetindedir. Bu Kıbrıs sorununda yapılacak icraatların doğruluğuna göre geçerli olacak” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm zemininden (iki bölgeli iki toplumlu federasyon) uzaklaşmaya çalışırsak intihar olur” uyarısında da bulunan Lukaidis “böyle bir şey Türkiye’ye bütün gerekçe ve bahaneleri verir, egemen eşitlik ve iki devlet tezlerini ortaya koymasını siyasi açıdan meşrulaştırırız” dedi.

DİKO Meclis Grup Sözcüsü Panikos Leonidu Dış Rumların, “hak ve adaletini savunmak için Rum yönetiminin elindeki en güçlü başlık olduğu” görüşünü ortaya koyarak Türkiye’nin “asıl hedefinin bölgedeki kontrolünü ve nüfuzunu artırmak” olduğunu, uluslararası toplumun “Doğu Akdeniz’deki bu tehdide karşı gerekli kararlılığı göstermediğini” savundu.

DİPA Başkan Yardımcısı Antigonis Papadopulu uluslararası toplumun “etkin olmayışından, müsamaha göstermesinden, çıkar çakışmasından ve “Kıbrıs sorununda zalim ile mazlumu eşitleme çabasından” söz ettiği konuşmasında “Türkiye’nin toprağa dair yeni olgular yarattığını, özellikle mülteciler ile demografiyi değiştirdiğini” öne sürdü.

ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırımlar konusuna değinerek “Türkiye’ye de yaptırımı şart koşmadan, Rusya Federasyonu’na yaptırımlara bu kadar kolay rıza göstermemiz olmaz” ifadesini kullandı.

EDEK Başkan Yardımcısı Maria Vasiliadu “diasporanın, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki her siyasi hareketin mızrağı ve kalkanı demek olduğunu, geometrik yaklaşımla katlanarak artan bir merkezi güç olarak kullanılabileceğini” savundu.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkan Vekili Alkis Papis ise “işgalin oldubittilerinin 49 yıldır kalıcılaşmakta olduğunu” savundu. Pile’de yaşananlara işaret ederek “Türkiye, Kıbrıs’taki hedeflerini konforlu şekilde yerine getiriyor” dedi.