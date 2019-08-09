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Rum siyasi partilerden Erenköy için kınama

Rum siyasi partilerden Erenköy için kınama

 Rum partiler açıklama yaparak Erenköy Direnişinin yıldönümü törenlerini kınadılar.
Alithia gazetesine göre, DİSİ yaptığı açıklamada Dillirga bölgesinin bombalanmasının yanı sıra Erenköy Direnişi anma törenini de kınadı. 
AKEL yaptığı açıklamada, “bombalamayı” kınarken; bunun iki toplumlu çatışmaların, anlaşmazlıkların, milliyetçiliğin ve “ Kıbrıs Cumhuriyeti”ne karşı planlamaların şiddetlendiği bir dönemde yapıldığını ileri sürdü. 
Haravgi gazetesine göre DİKO  yaptığı açıklamada, “Türk uçaklarının ölüm ve felaket getirdiğini, Kıbrıslı Rumların mücadelecilik ve yürekliliğini kırmayı başaramadığını”  iddia etti.
EDEK ise, hayatını kaybeden Rumları andı.

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