Rum Siyasi partilerden Kıbrıs Sorunuyla ilgili açıklamalar

Rum siyasi parti liderlerinin, Rum Meclisi’nde konuşma yaparak, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini dile getirdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki çabalarına ağırlık vererek, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adım için hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, gelişmelerin ertelenmesini isteyen tarafın, Nisan ayındaki seçimi bahane eden Türk tarafı olduğunu iddia ederken, Berlin görüşmesinin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecekteki gelişmelere aktif şekilde katılacağını teyit ettiğini belirtti.

Berlin görüşmesiyle, Türkiye’nin tüm çabalarına karşın, Crans Montana’daki kazanımların çerçevesini ellerinde tutmayı başardıklarını ifade eden Neofitu, referans şartları çerçevesinin de teyit edildiğini kaydetti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçevede çözüm bulunması şansının kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunulduğunu ve Anastasiadis’in, hatalarından ders almak ve çözüm hedefini başarıya ulaştırmak için bütünlüklü bir strateji belirlemek yerine, kendi kendine plan yaptığını belirtti.

Anastasiadis’in tutarsız davranışlar sergilediğini de kaydeden Kiprianu, Berlin görüşmesinde hedefin, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunun Guterres’in huzurunda da teyit edildiğini ve referans şartlarının 11 Şubat 2014’te yapılan ortak beyan ile Guterres Çerçevesi’nden oluşacağının tekrarlandığını söyledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, konuşmasında bir dizi tespitte bulunarak, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının sorumlusunun tamamen Türkiye olduğunu iddia etti.

Habere göre Papadopulos, Rum tarafının son 11 yıldır izlenen başarısız politikalara hapsolduğunu ve bu politikaların, KKTC ile KKTC Cumhurbaşkanı’nı cesaretlendirdiğini öne sürdü.

Papadopulos, çözümsüzlüğün ve halktaki hayal kırıklığının iki eğilim oluşturduğunu belirterek, bir kesimin Kıbrıs sorununa son verilmesi ve herhangi bir çözümün kabul edilmesine; diğer kesimin ise iki devletli/konfederal çözüm için görüşmelerin başlatılmasına meyilli olduğunu ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Türkiye’nin Crans Montana’daki tavrının çözüme izin vermediğini iddia ederek, buna rağmen bazılarının müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmesini istediğini söyledi.

Berlin’deki görüşmenin kafalarda soru işareti yarattığını belirten Sizopulos, Guterres’in stratejik ara anlaşma açıklamasının tuzak olduğunu iddia etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, acele ve yeterli ön hazırlık yapılmadan gerçekleştirilecek bir beşli konferansa katılmamak gerektiğini dile getirdi.

Perdikis, beşli konferans prosedürünün kabul edilmesinin hata olduğunu ve Anastasiadis’in bir an önce bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise, Kıbrıs sorunuyla ilgili, sosyal içerikli yemeklerin bile gelişme addedilecek noktaya gelindiğine işaret ederek, Guterres’in gayrı resmi beşli konferansı toplamasını bekledikleri sürece, Türkiye’nin yeni oldu-bittiler yaratacağını öne sürdü.

Dayanışma İttifakı Milletvekili Mihalis Yorgallas ile ELAM Başkanı Hristos Hristu da, Kıbrıs sorununda amatörlüğe son vererek, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde özlü bir ilerleme sağlanmadan beşli konferansa katılmamak gerektiğini söyledi.