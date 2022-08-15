Rum siyasilerden kınama

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. Aşamasının yıldönümü Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan yetkililerin yaptıkları açıklamalarla “kınandı”.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum siyasi partileri dün Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle kınama açıklamaları yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı yazılı açıklamada, “Lefkoşa’nın Avrupa’nın tek bölünmüş başkenti olarak kalmaya devam edemeyeceğini, Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni desteklemeye devam edeceğini” belirtti. Kıbrıs sorununun bir “işgal ve istila sorunu” olmaya devam ettiğini öne süren Dendias, Kıbrıs sorununun tek çözümünün ise iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğu iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise dün sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınladı. Anastasiadis mesajında: “Türkiye ve Kıbrıs’a atadıklarının, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin hakları ve özgür, işgalden arınmış ve yeniden birleşmiş bir ülkede yaşama arzularını çiğnemelerinin 48’inci yılı” ifadesini kullandı.

Gazete bir diğer haberinde ise AKEL’in Derinya’da sembolik bir kınama etkinliği düzenlediğini aktardı. Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Derinya sınır kapısında BM yetkililerine, BM Genel Sekreterine iletilmek üzere bir kınama mektubu verdi ve Kıbrıs sorununun çözümüne vurgu yaptı.

Fileleftheros gazetesi ise DİSİ, DİKO, EDEK ve DİPA partilerinin yayınladıkları kınama mesajlarını okuyucusuna aktardı.