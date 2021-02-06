Rum Sözcü: "Başkanın saklayacak bir şeyi yok"

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Seyşeller’e yaptığı ziyaretlerle ilgili olarak AKEL ve DİKO partilerinin açıklamalarına yanıt verdiği ve “Anastasiadis’in saklayacak bir şeyi olmadığını söylediği” haber verildi.

Rum hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Anastasiadis’in özel tatilleriyle ilgili olarak AKEL ve DİKO’nun “kabul edilemez ve asılsız suçlamalarda bulunduğundan” söz edildiğini yazan Alithia gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ne Rum Meclisi Denetleme Komitesi, ne Araştırma Komitesi ne de Rum halkından saklayacak bir şeyi olmadığını söylediğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kusios, AKEL ve DİKO’ya verdiği yazılı yanıtta, Anastasiadis ile Rum hükümetinin, ulusal konuyla ilgili ciddi gelişmeler aynı zamanda pandemi ve bunun ekonomik sonuçlarıyla mücadele edilmesi ışığında, birlik ortamı meydana getirilmesine bağlı kalacağını ve AKEL ile DİKO’nun arzu ettiği yolu takip etmeyeceğini söyledi.

AKEL ile DİKO’nun, seçim kampanyalarını yürütmek için seçtikleri seçim öncesi taktikleri ve popülizmi takip etmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Kusios, Anastasiadis’in 10 Haziran 2020 tarihinde Rum Meclis Başkanına gönderdiği mektupta aynı zamanda yetkili meclis komitesinde yaptığı açıklamada, kendisine yöneltmek istedikleri her türlü soruya yanıt vermeye hazır olduğunu söylediğini de anımsattı.

Kusios, ancak Rum Meclisi tarafından Anastasiadis’e bugüne kadar herhangi bir soru dizisi gönderilmediğini sözlerine ekledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’a yanıtında, Anastasiadis ile Rum hükümetinin, Anastasiadis’in, Suudi Arabistan şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e yaptığı ziyaretlerle ilgili tartışmanın son bulmasını istediğini, çünkü buna verecek cevapları olmadığını ifade etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i 24 saat içerisinde konu hakkında izahatta bulunmaya ve Rum halkından özür dilemeye çağırdı.



Anastasiadis’in Araştırma Komitesine tüm gerçeği söylemediğinin net olduğunu dile getiren Papadopulos, Anastasiadis’in 2015 yılında da Seyşeller’e bahse konu Suudi Arabistan şeyhinin jetiyle gittiğini açıklamadığını belirtti.Öte yandan gazete, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in geçtiğimiz Aralık ayında araştırma komitesine verdiği ve dün basına yansıyan ifadesinde, verilen istisnai vatandaşlıklarla ilgili olarak Rum Bakanlar Kurulu ve Meclis’in yanıltılmış olabileceğinden söz ettiğini ekledi.VATANDAŞLIĞA KABULLE İLGİLİ KRİTERLERDE DEĞİŞİKLİKPolitis gazetesi ise “Yalnızca Yunanca Konuşanlar İçin Vatandaşlık- Kıbrıs Yatırım Programının Kaldırılmasının Ardından Herkes İçin Vatandaşlık Alma Kriterleri Katılaştırılıyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, “Kıbrıs Yatırım Programının” geçtiğimiz kasım ayında iptal edilmesiyle birlikte, yabancılara kısa prosedürlerle verilen istisnai vatandaşlıkların da durduğunu yazdı.Gazete (örneğin sporcularla ilgili) çok istisnai durumlar haricinde, artık herhangi bir yabancı uyruklunun “Kıbrıs vatandaşlığı” alması için, ne kadar zengin olursa olsun yasal yolu takip etmesi ve bir dizi katı ön şartı yerine getirmesi gerekeceğine işaret etti.Konuyla ilgili yeni yasa tasarısının dün Rum Meclisi’ne sunulduğunu yazan gazete, yerine getirilmesi gerekecek bazı kriterleri; en azından 7 aralıksız yıl boyunca Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet, temiz sabıka kaydı, yeterli Yunan dili bilgisi aynı zamanda ülkenin çağdaş politikası ve sosyal gerçekliğiyle ilgili temel unsurların bilinmesi, eve ve yeterli gelire sahip olunması ve devletten ödenek alınmaması şeklinde sıraladı.Gazete, geniş yer verdiği haberinde, vatandaşlıklarla ilgili kararların gerekli araştırmadan sonra alınacağını ve tam anlamıyla gerekçelendirilmiş olacaklarını ekledi.