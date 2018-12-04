Rum sözcü bir kez daha yalanladı

EastMed boru hattı için Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapıldığına dair İsrail basınında çıkan ve Rum basınına da yansıyan haber Rum Sözcü Prodromos Prodromu tarafından yalanlandı.



Alithia ve diğer gazetelere göre son dönemde EastMed konusunda devletler arasında anlaşmaya varıldığına dair gündeme gelen basın ve diğer haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Prodromu, “EastMed konusunda devletler arasında anlaşma olabilmesi için gerekli istişareler tamamlandığında ve sonuç olduğunda açıklama yapılacak” dedi.



Rum Sözcü dünkü açıklamasında 10’unucu parselde sondaj çalışmaları yürüten Amerikalıların Güney Kıbrıs’ta terminal inşa etme niyetinde olduğuna dair söylentilere de işaret etti. Rum Dışişleri ve Enerji bakanlarının geçen hafta yaptıkları yerinde incelemede tespit ettikleri gibi sondaj çalışmalarının normal şekilde devam ettiğini söyledi.



Prodromu, Rum Yönetimi’nin, olası yatağı ticari açıdan değerlendirme konusunda kararını, peşinen hüküm vermeden ve herhangi bir olasılığı dışlamadan, teknik ve ekonomik verilere göre belirleyeceğini kaydetti.



“Rum Yönetimi’nin Mısır ile bir boru hattıyla ilgili anlaşmaya varırken AB finansmanı ile EastMed hattıyla ilgili incelemeye de katılmasının bunun göstergesi olduğunu” belirterek “Teknik ve ekonomik verilerin haklı çıkarabileceği herhangi başka bir olasılığa da açığız” dedi.