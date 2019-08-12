Rum Sözcü: "Çözüm müzakerelerine götürecek yol açılacak görünüyor"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, iki liderin cuma günü yaptığı görüşmeden sonra çözüm müzakerelerinin başlamasına götürecek belli bir yolun açılmış gibi göründüğünü söyledi.



Cumartesi günü Pissouri’de bir yerel festivalde konuşan Prodromou, müzakerelerin, 2017’nin yazında İsviçre’de bırakıldığı yerden başlaması gerektiğini belirtti.



Prodromos Prodromou, suni gergin havaya ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına zarar veren saldırgan davranışlarına rağmen, Anastasiades'in yapıcı müzakereler olması için bir aşamaya gelmesine uğraştığına dikkat çekti.



Türkiye’nin de bu yönde katkıda bulunması, güvensizliğe neden olan saldırgan politikasına son vermesi gerektiğine işaret eden Prodromou, müzakerelerin BM Genel Sekreteri’nin Crans-Montana’da belirlediği esasta, BM kararları temelinde çözümün uygulanabilir ve işleyebilir olacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.



Antonio Guterres’in parametreleriyle ilk kez Kıbrıs’ı gerçekten bağımsızlığa götürebilecek bir çözümden açıkça söz edebildiklerini ifade eden Sözcü, konuşmasında, tüm Kıbrıslıların, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki standartlar gibi insan haklarına ve özgürlüklerine sahip olabilecekleri kalıcı bir çözümden söz etti.



Rum Hükümet Sözcüsü, Anastasiades'in ilerlediği yönün bu olduğunu belirtti ve ulusal cepheyi desteklemek için büyük bir birlik çağrısı yaptı.