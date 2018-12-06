Rum Sözcü: "Kendi dış politikamızı belirliyoruz"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, "Kıbrıs Cumhuriyeti" nin bağımsız bir ülke ve Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak, buna uygun kendi uluslararası ilişkilerini ve dış politikasını belirlediğini söyledi. Ve bunun Kıbrıs ve Rusya arasındaki mükemmel ilişkileri ne etkilediğini ne de engel teşkil ettiğini söyledi.



Sözcü, Kıbrıs’ın dış politikasına Kıbrıs hükümeti ile Nikos Anastasiades’in karar verdiğini belirtti ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak AB’nin politikalarını ı takip ettiğini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova’nın çarşamba günkü açıklaması üzerine basın mensuplarının sorunlarına Sözcü, “adanın daha çok askerileştirilmesi hakkında açıklamalar yapıldı; ancak Kıbrıs’ın askerileştirilmesi ile ilgili her hangi bir çalışma yapılmıyor” yanıtını verdi.



Sözcü, “Aksine, amacımız işgal ve Türk ordusunun varlığından kaynaklanan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasıdır. Biz, askerin ayrılmasını istiyoruz” dedi. ve Kıbrıs’ın askerileştirilmesi için çalışmalar yapılmadığını ve söz konusu ifadeler Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hakkında yapılmayan açıklamalar olmadığını görüşü ifade etti.



Bayan Zakharova açıklamasında “adanın daha çok askerileştirilmesi; Amerikan ve NATO planlarının uygulanmasına katılımı, Kıbrıs için kaçınılmaz tehlike ve istikrarsızlık koşulları yaratacak” ifadelerine yer vermişti.



Sözcü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin birçok ülke ile uluslararası işbirliği anlaşmaları imzaladığını ve bu çerçevede “sadece insani kolaylıklar sağlıyoruz. Kıbrıs’ın askerileştirilmesi söz konusu değil” dedi.



“Kıbrıs’ın kurduğu üçlü işbirliği çerçevesinde bağımsız bir ülke olarak Kıbrıs vatandaşlarının çıkarlarına, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına önem vererek ilişkilerini daima geliştiriyor” şeklinde konuşan Sözcü, Kıbrıs ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmesine de değindi.



Sözcü, iki bakan arasında yapılan telefon görüşmesi sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti ile Rusya arasında dostça ve yakın ilişkilerin teyit edildiğini ve görüşme sırasında gelecekte karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunun da ele alındığını belirtti.



Sözcü, “söz konusu ilişkiler istikrarlıdır” dedi.



Prodromou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nin bir üye ülkesi olduğunu ve bundan dolayı AB’nin politikalarına uyduğunu ve aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin aldığı her hangi bir kararın Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.



Sözcü devamla, bunun, Rusya ile Kıbrıs arasında ihtilaf olduğu anlamına gelmediğini belirtti.