Rum Sözcü: "Kuzeye uçak ve helikopter gönderdik"

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’ta bugün çıkan büyük yangının söndürülmesi için yardımda bulunduğunu belirtti.

Kusios, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi üzerine yangının söndürülmesi için yardım sağlandığını belirtti.

Rum Orman Dairesine ait uçağın öğleden sonra yangının söndürülmesine müdahale etmeye başladığını belirten Kusios, uçağın çalışmalara katılmaya devam ettiğini ifade etti.

Kusios, Arama ve Kurtarma Merkezi’ne ait helikopterin de bu amaç için kısa zaman içerisinde müdahalede bulunmasının beklendiğini de söyledi. Kusios ayrıca Rum Yönetimi’nin, talep edilmesi durumunda, 3 yeni itfaiye aracını Kıbrıslı Türklere sağlayacağını ifade etti.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ YANGINLAR

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta bugün Limasol’a bağlı İpsona köyünde de yangın çıktığı belirtildi.

Rum haber kaynakları öğleden sonra başlayan yangına Rum İtfaiye Birimi ile İngiliz Üslerine ait araçların katıldığını ifade etti.

Limasol’daki yangınla birlikte Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa- Limasol anayolu çevresi ve Ay. Napa’da iki bölge olmak üzere toplamda 4 yangın çıktı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 20:52