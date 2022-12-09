Rum sözcü, liderler görüşmesi hakkında konuştu

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ledra Palace’da, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonu çerçevesinde bir araya gelmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Politis gazetesine göre Pelekanos, diyaloğun açık kalmasının önemli olduğuna vurgu yaparak liderlerin yeni yılın başlarında sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

İki liderin bu zaman konjonktürü içerisinde Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuları görüşmesi olasılığının yok denecek kadar sıfır olduğunu netleştiren Pelekanos, bunu da Anastasiadis’in görev süresini tamamlamasına çok az zaman kalmasına bağlarken engeller arasında Türkiye’deki seçimlerin, uluslararası unsurların Ukrayna’ya yoğunlaşması gibi konuların da bulunduğunu ifade etti.

Pelekanos, Türk tarafının tutumunun da diyalog masasına geri dönülmesi konusunda iyimserliğe imkan tanımadığını savundu.

Her iki tarafın tezlerinin de çok iyi bilindiğini söyleyen Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının masaya geri dönülmesi konusunda hazır olduğunun ise çok iyi bilindiğini söyledi.

Tatar’a ilişkin olarak Pelekanos, liderler arasında geçtiğimiz gece gerçekleştirilen buluşmada belirli bir görüşme yapılmadığını, diğer tarafın(Kıbrıs Türk tarafının) “kabul edilemez” taleplerinin de çok iyi bilindiğini savundu.

Kıbrıs Rum tarafının amacının Türk tarafının “kabul edilemez” taleplerinden vazgeçmesi için çabaları sürdürmek olduğunu ileri süren Pelekanos, her zaman BM ile iş birliği ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, AB’nin müdahil olmasını isteyen Anastasiadis’in inisiyatifinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Pelekanos, Anastasiadis’in iki esas hedefinin, oldubittileri önlemek ve diyaloğa geri dönülmesi koşullarını oluşturmak olduğunu da ifade etti.

-Liderler görüşmesi Rum basınında yer almaya devam etti

Alithia gazetesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ledra Palace’da, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonu çerçevesinde bir araya gelmesi haberine yer verdi.

Haberi “BM’nin Resepsiyonunda 10 Dakika Konuştular-Yeni Yılın Başında Anastasiadis-Tatar’dan Yeni Görüşme” başlığıyla aktaran gazete liderlerin, yedi ayın ardından BM’nin resepsiyonu çerçevesinde bir araya geldiğini yazdı.

Gazete liderler arasındaki görüşmenin 10 dakika sürdüğünü liderlerin ayrıca tarihi henüz belli olmayan yeni yıl başında sosyal içerikli yemekte bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Gazete haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP)Misyon Şefi Colin Stewart’ın resepsiyon çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalarına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Anastasiadis-Tatar Baş Başa Görüşmesine Düşük İlgi” başlıklı haberinde Kıbrıs’taki liderler arasındaki görüşmeye ilişkin beklentinin düşük olmasıyla birlikte bunun sonucunda görüşmenin gerçekleştirilmesinin ardından ilginin çok az olduğuna dikkati çekti.

Gazete görüşmeye yönelik yok denecek kadar az olan ilginin, Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinden kaynaklandığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca “Avrupa”, “Halkın Sesi” ve “Kıbrıs” gazetelerinde çıkan konuyla ilgili haberlere de yer verdi.