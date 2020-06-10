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Rum Sözcü: "Pasif kalmayacağız, Anastasiades gelişmelere göre kararını alacak"

Rum Sözcü: "Pasif kalmayacağız, Anastasiades gelişmelere göre kararını alacak"
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Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya yaptığı açıklamada “Anastasiades geçişlerle ilgili gelişmeleri izliyor ve gelişmelere göre karar alacak” dedi.
“Pasif kalmayacağız. Cumhurbaşkanı bu konuda çok endişeli ve gelişmeleri yakından izleyerek ona göre karar alacak” diyen Kousios, Kudret Özersay’ın özgür bölgelere geçme işlemlerinin tamamlandığını açıkladığı 30 kişi ile ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir bilgilendirmeye sahip olmadıklarını belirtti.
 

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