Rum Sözcü, Pompeo'nun ziyaretini değerlendirdi

Rum Hükümeti’nin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a yapacağı ziyarete ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu bildirildi.

Alithia gazetesinin konuyla ilgili haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un gerek konu gerekse Kıbrıs sorununa ilişkin Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Gazete, Pompeo’nun son durağının Kıbrıs olacağını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisinin, Avrupa-Asya ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretlerle ilgili telekonferans aracılığıyla gazetecilere yaptığı bilgilendirme sırasında, “Kıbrıs’ı, bölgedeki istikrar gücü” olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün ABD tarafından olumlu olarak nitelendirildiğini, Pompeo’nun ziyaretinin de var olan güçlü ilişkiyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

Aynı yetkili ayrıca Pompeo’nun, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail üçlü oluşumuna da yatırım yaptığını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs cephesinde ise Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, RIK’e yaptığı açıklamalar çerçevesinde Pompeo’nun ziyaretini önemli olarak nitelendirdiğini belirtti.

Habere göre, Kusios, Pompeo’nun Ada’ya gelişinin, iki ülke arasındaki ilişkileri teyit ettiğini; ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kendisinin, Güney Kıbrıs’ın istikrar ülkesi olduğunu da doğruladığını ifade etti.

Kusios, Pompeo’nun yapacağı ziyaretin, olumlu sonuçlar vermesini de beklediklerini söyledi.

“Bazı anlaşmaların imzalarıyla, belirli bir içeriğin var olduğunu mu kast ediyorsunuz?” sorusu üzerine Kusios, bunun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ele alınacak konular olduğunu ve sonuçlanmasının ardından açıklamaların yapılacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine Kusios, iki ülke arasındaki ilişkilerin, herkesin anlayabileceği şekilde geliştiğini ve gerek bölgeyi ilgilendiren konularda, gerekse ikili ilişkilerde ABD ile işbirliğini güçlendirdiklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirme zemini üzerinde politika yürüttüğünü kaydeden Kusios, Mısır, İsrail ve bölgedeki diğer devletlerle olduğu gibi tüm ülkelerle ilişkilerin geliştirildiğini ve ABD ile de aynı şeyin geçerli olduğunu söyledi.

Kosios, bir başka soru üzerine, hükümetin, ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması ve EastMed boru hattı ile ilgili yasa tasarısı aracılığıyla ortaya koyduğu tavırdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya’ya deniz üssü kolaylığı sağlamaları talebini uygulayıp uygulamayacakları ve ABD’nin “düşman” olarak addettiği ülkelerden teçhizat satın alıp almayacağı şeklindeki bir soru üzerine ise Kusios, Güney Kıbrıs’ın olguları değerlendireceğini ve ülkenin çıkarları doğrultusunda kararını alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun,Kıbrıs sorunundaki hedefler gidişatına yardımcı olmak için müdahalede bulunup bulunmayacağı veya bir şeyler getirip getirmeyeceği şeklindeki soru karşılığında ise Kusios, Pompeo’nun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodolidis ile ele alacağı konular içerisinde Kıbrıs sorunun da bulunacağını belirtirken, kendilerini meşgul eden öncelikli konu olduğuna da dikkat çekti.

“Neden Hristodulidis ile bunu ele alacak? Rum Yönetimi Başkanı ile ne görüşecek” yönündeki bir soru üzerine ise Kusios, Anastasiadis ile de Kıbrıs sorununu ele alacağını, sadece ilk görüşmenin Hristodulidis ile olacağını belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in, ilk ve yüksek öneme sahip konu olarak, Kıbrıs sorununu ortaya koyacağını söyledi.

“Cumhurbaşkanı Akıncı ile ne görüşeceğinin bilinip bilinmediği veya söylenip söylenmediği” şeklindeki soru üzerine Kusios, Pompeo’nun, Akıncı ile yapacağı görüşmeye ilişkin niyetlerinin ne olduğunu bilmediğini ancak Kıbrıs sorununu görüşeceğini tahmin etmesinin mümkün olduğunu, bunu da çekinceyle söylediğini belirtti.