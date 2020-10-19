Rum Sözcü: "Tatar'ın gayri resmi beşli bir konferansın yapılması çağrısını olumlu karşılayacağını diliyorum"

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin, BMGS, Kıbrıs sorunu ile ilgili gayri resmi beşli bir konferansın yapılması çağrısını olumlu karşılayacağını diledi ve “Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve uygulanabilir bir çözüme götürecek verimli bir diyalog olacağını umuyoruz" dedi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü, Anastasiades’in Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa BM kararları ile AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm bulunması için müzakerelere katılmasını tekrarladığını hatırlattı.



Kousios, Güney Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs Türk tarafının yeni lideri seçilmesine ne doğrudan ne de dolaylı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi ve “seçimlerin” Kıbrıs Türk vatandaşlarının meselesi olduğunu ve sonucun tamamen saygıyla karşılanan bir sonuç olduğuna işaret etti.



Sözcü, “Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi Ersin Tatar’dır. BMGS’nin gayri resmi beşli bir konferansın yapılması çağrısını olumlu karşılayacağını umuyoruz. Onunla konuşacağız” dedi.



Maraş bölgesinin açılmasının Ersin Tatar’ın önemli bir rol oynadığıyla ilgili bir soruya Kousios, Güney Kıbrıs hükümetinin Mağusa’daki statükonun değişmesi hakkındaki politikası açık ve net olduğunu; Maraş'ın açılması BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.



Sözcü, Güney Kıbrıs’ın Maraş konusunda gerekli girişim ve protestolarda bulunduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin adaya gelmesi ile ilgili bilgisi olup olmadığı yolundaki bir soruya Sözcü, hükümetin konu üzerinde her hangi bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.