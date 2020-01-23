Rum Sözcü: "Türkiye, 8.parselle ilgili verilere sahip"

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan 8’inci parsele ilişkin araştırmalara sahip olduğu yönünde güçlü bilgilere sahip olduklarını açıkladı.

Alithia gazetesi, “Evet, Türkiye 8’inci Parsele İlişkin Araştırmalara Sahip” başlığı altında verdiği haberinde, dün Rum basınında çıkan, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini 8’inci parsele gönderirken elinde ENI ve Total şirketlerinin parsele ilişkin yaptığı araştırmalar olduğu yönünde haberlerin, Rum Sözcü Kiriakos Kusios tarafından doğrulandığını yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Kusios dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 8’inci parsele ilişkin araştırmaları bir şekilde elde ettiğine dair bilgilere sahip olduklarını” açıkladı.

, “Bir şekilde çalışmaları elde etmişler. ENI ve TOTAL şirketlerinden hiçbir şüphemiz yoktur” açıklamasında bulunan Kusios, bilgilerin Türkiye tarafından nasıl elde edildiğine ise açıklık getirmedi.

Gazete, Türkiye’nin bu bilgileri nasıl elde ettiğinin bilinmediğini vurguladığı haberinde, Rum siyasi partilerinin konu hakkındaki açıklamalarına da geniş yer verdi.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, sözcünün açıklamalarının bilgisi dahilinde olduğunu ancak bu verilerin ENI’den çalınıp çalınmadığını bilemeyeceğini belirtti. Kiprianu, “Önemli olan ve bizi rahatsız eden, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izin verdiği bir parsele gidip sondaj yapması ve bu kışkırtıcı tutumu durduracak kimsenin olmamasıdır” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM ise yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’nin 8’inci parsele ilişkin verileri elinde bulundurmasının olumsuz bir durum olduğu ve hükümetin bu konuda partilere bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye Gaz Hükümet Politika Arıyor – Kimse Türkiye’nin Ne Bildiğini Bilmiyor” başlıkları altında verirken, Rum sözcünün söz konusu açıklamasının tartışmaları da beraberinde getirdiğini yazdı.

Gazete, Kusios’un açıklamasında, “veri çalınmasından” söz etmemesine karşın bazı basın yayın organlarının açıklamaları çarpıtarak, Türkiye’nin verileri çalmış olmasından söz ettiklerinin altını çizerken, Rum Çevre Dairesi’nin internet sitesinde ENI’nin söz konusu parsele ilişkin araştırmalarını haritalarla birlikte yayınlamış olduğunu duyurdu.

Haberde, Türkiye’nin bu verilere mi, yoksa Barbaros gemisinin araştırmalarının sonucuna göre mi 8’inci parselde sondaj başlattığının bilinmediğini belirtilirken, sözcünün açıklamasının ise iç siyasette karışıklığa yol açtığı yazıldı.

Özellikle AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum hükümeti ve dış politikasına ilişkin sert eleştirilerinin iç siyasette karşılıklı atışmaya dönüştüğünü yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, kendisine yönelik organize saldırılar gerçekleştirdiği suçlamasında bulunduğu AKEL’in dünkü açıklamasını aktardı.

Hristodulidis’in, AKEL’in kendisine yönelik saldırılarında “kişisel unsurların da olduğu” iddiasında bulunmasının ardından AKEL Sözcüsü Stefanos Stefanu’dan yanıt gecikmedi.

Stefanu, Hristodulidis’in rakip olarak AKEL’i değil, başarısız dış politikayı görmesi gerektiğini belirterek, eleştirilerini sürdürdü.

Gazete, tüm bu olumsuzlukların arasında bazı olumlu gelişmelerin de olduğu yorumunda bulunarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı örnek gösterdi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın topraklarından sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz hakları talep edebileceği” iddia edilerek “tüm devletlerin denizler konusundaki anlaşmazlıklarını barışçıl ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmeleri gerektiği” vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Oldu Bitti Diplomasisi – Her Şeyi Pay Etmek İstiyor – Türkiye’nin MEB’deki Eylemleri İki Devlet Mantığında – ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Tokat” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, Türkiye’nin 8’inci parsel ve diğer faaliyetleriyle, askeri gücünü kullanarak denizde, karada, havada, yani her şeyde eşit paylaşım empoze etmek istediği yorumunda bulunurken, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuya ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da açıklamasını yansıtan gazete, Yavuz sondaj gemisinin “Lefkoşa-1” parselinde çalışmalara hali hazırda başladığına ilişkin haberler olduğunu da okuyucusuna aktardı.

Haravgi gazetesi ise haberlerini: “Türkiye’nin ‘Çaldığı’ Her Şey Kamuoyuna Açıktı” başlığı altında yansıttı.