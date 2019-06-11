Rum Sözcü: "Türkiye'nin kışkırtıcı faaliyetleri sona ererse müzakarelerin başlama çabası devam edecek"

Güney Kıbrıs Hükümeti Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kışkırtıcı diye nitelendirdiği faaliyetlerine son vermesi halinde BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Bayan Jane Holl Lute’nin görevi çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlaması için çabalarına devam edeceğini tekrarladı.



Cumartesi günü Lute’nin Temmuz’da tekrar Kıbrıs’ı ziyaret etmeyi düşündüğü bilgisini yorumlaması istenen Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades ve Lute’nin son görüşmelerinde çabaların devam etmesi gerektiğine ilişkin aynı görüşleri paylaştıklarını hatırlattı.



Prodromou, Anastasiades’in, zorlukların var olmaya devam etmesine rağmen işte bu çerçevede önerilerini sunduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Pekin’de yaptıkları bir görüşmede de bunu ilettiğini anlattı.



Sözcü, Anastasiades’in önerdiği fikirlerle veya herhangi başka bir şekilde Lute ile işbirliği halinde ilerleme olabilmesi için Türkiye’nin güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini durdurması gerektiğine dikkat çekti.



Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili her türlü gelişme Avrupa seçimlerinden sonra olmalı şeklinde düşüncesi olduğuna işaret eden Prodromou, şimdi seçimlerin bittiğini, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi kendini savunma" durumuyla karşıya kaldığını belirtti.



Prodromos Prodromou, “Biz Lute ile temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 09:25