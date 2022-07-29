Rum tarafı, "üslubu ve bazı konulara değinilmemesinden" dolayı 2646 sayılı Güvenlik Konseyi kararından memnun

Rum yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle onaylanan ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatıldığı 2646 sayılı karardan "kullanılan söylem ve ihtilaflı konulara değinilmemesinden" dolayı memnun olduğu bildirildi.

Fileleftheros, Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Ocak 2023’e kadar uzatılması kararın oylanmasından önce, Rum Daimi Temsilci Andreas Hacihrisanthu’nun, Barış Gücü’ne ev sahipliği yapan ülke olarak Güney Kıbrıs’ın rıza mektubunu Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na verdiğini yazdı.

Rum tarafının, kararda Maraş ve çözüm şekline dair kullanılan ifadelerden ve Genel Sekreter’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarına desteğinin vurgulanmasından özellikle memnun olduğuna işaret edildi.

-Kararda izolasyona gönderme yapacak bir ifade yok

2646 sayılı kararın önemli unsurlarını sıralayan New York’taki diplomatik kaynaklar, Maraş hakkında güçlendirilmiş ifadeler yer aldığına, Genel Sekreter’in temsilci atamaya cesaretlendirildiğine ve daha önce perde gerisinde eklenmeye çalışılan izolasyona gönderme yapacak herhangi bir ifadenin girmediğine dikkat çekti.

Gazete, taslakta yer alan ve Rum tarafının güçlendirilmesini istediği halde güçlendirilmeyen unsurun ise kayıplarla ilgili olduğunu belirtti.

-Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı 2646 sayılı kararın benimsenmesinden memnuniyet belirterek, kararla “Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs ile ilgili bütün kararları teyit ederek, Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde kapsamlı çözümünün önemini yinelendiği” görüşünü ortaya koyduğunu savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin, kapalı Maraş’ın statüsüyle ilgili tavrını, ilgili kararları ve 23 Temmuz 2021 tarihli Başkanlık açıklamasını da yinelediği belirtildi. Açıklamada “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin olurunu alarak, BM Barış Gücü’nün görev süresini uzatırken, fiili durumun sürdürülebilir olmadığını yeniden teyit ettiği ve üven Yaratıcı Önlemler uygulanmasının önemini yinelediği" kaydedildi.

-Her iki tarafa da sert eleştiriler

Alithia “Kıbrıs Sorununa İlişkin Sert Eleştiriler… Güvenlik Konseyi’nden Özlü Müzakerelerdeki İsteksizlik Konusunda Her İki Tarafa Da Sorumluluk” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili ve BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması tavsiyesinde bulunulan karar taslağının, her iki tarafa yönelik sert eleştiriler eklenerek Güvenlik Konseyi’nin oyuna sunulduğunu yazdı.

Her iki taraftan da ara bölgenin çeşitli inşaatlarla ihlal edilmemesi istenen kararda, özellikle Rum tarafının düzensiz mültecileri engellemek gerekçesiyle bölgeye dikenli tel çekmesi ve Türk tarafının da buna askerî yapılarla cevap vermesine atıfta bulunulduğu belirtildi.

Her iki tarafa da, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda özlü irade göstermedikleri gerekçesiyle sert eleştiride bulunulduğunun altı çizildi.

Politis de haberi “Güvenlik Konseyi’nden Her İki Tarafa Sert Eleştiri… Kıbrıs’taki Fiili Durum Sürdürülebilir Değil” başlığıyla aktardı.