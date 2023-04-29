Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet

Güney Kıbrıs’ta, kamuda siber güvenliğin iki kişiye emanet olduğu ve Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı çalışanlarının yıllardır yetersiz kadro olmasından şikâyetçi oldukları haber verildi.
Gazeteye göre, Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı çalışanları, yaptıkları açıklamada, birimin kadrosunun kadrolu çalışanlarla doldurulmasının devletin itibarı ve güvenliği açısından gerekli bir önkoşul olduğunu belirtirken, aksi takdirde yeni siber saldırılarından kaynaklanacak daha büyük ve muhtemelen düzeltilemeyecek zararlar ortaya çıkabileceğine işaret ettiler.
Haberde, Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı siber güvenlik biriminin iki kişiyle hizmet vermekte olduğu da belirtildi.