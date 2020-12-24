Rum Tarım Bakanı'ndan hellim konusunda açıklama

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Rum Yönetimi’nin hellim konusunda, 2015 yılında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında imzalanan ortak anlaşma zemininde hareket ettiğini söyledi.

Haravgi gazetesi, hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edilmesi için yapılan başvurunun üzerinden 6 yıl geçtiğini ve son dönemde bu konuda birtakım hareketlilikler olduğunu kaydederken; nihai tescilin gerçekleşmesinden çok uzak olunduğunu, ancak gelişmelerin Kıbrıs Türk toplumunun tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre gazeteye açıklama yapan Kadis, Rum Yönetimi’nin Avrupa Komisyonu’na hellim konusuna müdahil olan tüm tarafları masaya çağırıp, bu konuda ortak çözüm üretmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kadis, tarafların bugüne kadar, kendilerine ilişkin konularda kendi yöntemlerini uyguladığını; ancak meselenin karmaşık olduğunu ve bazı şeylerin, diğer tarafça kabul edilmediğini ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun yakın zamanda, hellim prototipinin 2015 yılındaki ortak açıklamaya göre denetlenmesi, ancak tüm sağlık kontrollerinin başka bir kurum tarafından yapılmasına dair öneri yaptığını yazdı.

Rum Hükümeti’nin, söz konusu öneriyi doğru yönde yapılmış ve tatmin edici bir öneri addettiğinin görüldüğünü kaydeden gazete, Rum Hükümeti’nin KKTC’deki veterinerlik ve sağlık hizmetlerini denetleyemeyeceğini bildiği için, denetimin başka bir kurum tarafından yapılmasını önerdiğini belirtti.

Gazete devamla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’un geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.