Rum Tarım Bakanlığı’ndan hellim ültimatomu

19 Eylül pazartesi günü itibarıyla piyasada hellim adını taşıyan ürünlerin MİK işareti taşımasının zorunlu olduğu bu nedenle Rum Tarım Bakanlığı’nın süpermarket ve peynir üreticilerine, Güney Kıbrıs piyasasında Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim dolaşımının tabi olduğu yasaya uyulması konusunda “ültimatom” gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros “Raflarda Sadece MİK Hellim” başlıklı haberinde konunun ele alındığı dünkü Rum Meclisi Tarım Komitesi’de, yeni bir uzatma yapılmayacağına dikkat çeken Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, Pazartesi günü itibarıyla piyasaya sunulmuş standart dışı ürünlere el konulacağını ve gerek süpermarket sahipleri ve üreticiler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre toplantıda, hellim üretim kriterinde küçükbaş hayvan sütü miktarının Eylül-Ocak döneminde yüzde 10’a kadar indirilmesinin eleştirilmesi üzerine hellim üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştirmekte olan 50 peynir imalathanesinin onayını aldıklarını söyleyen Kadis, MİK hellim üretimine başlandığını ve 19’undan itibaren raflarda sadece MİK ürünlere müsaade edileceğini söyledi.