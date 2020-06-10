Rum Ulaştırma Bakanı havaalanlarının faaliyete geçmesinden memnun

Rum Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos, korona virüsü nedeniyle 21 Mart’tan beri kapalı olan Kıbrıs havaalanlarının yeniden faaliyete geçmesinin ilk gününden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aegean Havayolları şirketine ait bir uçak 132 yolcuyla salı sabahı saat sekizde Larnaka Havaalanından Atina’ya uçarken saat 10.30 civarında 22 yolculu Tel Aviv’den İsrair şirketinden bir uçak ve saat 12.10’da da Atina’dan bir uçak 140 yolcusuyla Larnaka Havaalanına iniş yaptı.

Tel Aviv ve Atina’dan gelen ilk yolcuları Larnaka Havaalanında kabul eden Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada “Bakanlığın tüm hizmetleri ve aynı zamanda diğer yetkili bakanlar havaalanlarımızın yeniden açılması ve ülkemizin dış bağlantısının hayata geçirilmesi yönünde çok sıkı çalışma yaptılar. Bugün hazır olduğumuzu söyleyebiliriz ve İsrail’den gelen ilk 22 yolcuyu şu an kabul ediyoruz” dedi.